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Эмоции «Газпром-Югры» после победы в Суперкубке России по футзалу

Эмоции «Газпром-Югры» после победы в Суперкубке России по футзалу
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Югорский клуб «Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу. В финальном матче он обыграл «Норильский никель» со счётом 4:3.

В Сети появилось видео празднования этого события с паркета.

Видео доступно в телеграм-канале Футзал России.

Видео доступно в телеграм-канале Футзал России.

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Газпром-Югра», который в финальной серии оказался сильнее «Ухты» — 4:1. Бронзовые награды чемпионата завоевала «Тюмень», в серии за третье место обыгравшая «КПРФ».

В следующем сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Вместо «Сиб-Транзита» (Новокузнецк), который выступал в прошлом розыгрыше, участником чемпионата станет иркутский «Ираэро».

Турнир впервые проходит в формате «Финала четырёх». В Суперкубке играют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпионата страны.

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