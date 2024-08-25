Норвежец Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3000 м, который держался 28 лет

Норвежец Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд более чем на три секунды в беге на 3 000 метров на соревнованиях «Бриллиантовая лига».

Якоб Ингебригтсен преодолел дистанцию за 7.17,55, побив рекорд, установленный кенийцем Даниэлем Коменом в 1996 году в Риети, Италия (7.20,67). Стоит отметить, что Ингебригтсен получил чек на $ 50 тыс.

Три дня назад норвежец сумел взять реванш у американца Коулу Хокеру, победив на дистанции 1 500 м в Лозанне (3:27.83), через две недели после того, как Хокер завоевал золото на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, на Олимпиаде-2024 основной фаворит соревнований — Ингебригтсен — остался без медали в этой дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым (3.28,24).