Этап «Бриллиантовой лиги» в Польше: результаты соревнований 25 августа

Сегодня, 25 августа состоялся этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Силезии (Польша).
Результаты этапа «Бриллиантовой лиги» в Польше:
200 м, Мужчины
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,83
2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,86
3. Кеннет Беднарек (США) – 20,00
4. Эррион Найтон (США) – 20,07
800 м, Мужчины
1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,86
2. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,23
3. Брайс Хоппель (США) – 1.43,32
3000 м, Мужчины
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.17,55 (мировой рекорд)
2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.21,28
3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.28,44
3000 м с/п, Мужчины
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.04,29
2. Амос Серем (Кения) – 8.04,29
3. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.04,3
Прыжки в высоту, Мужчины
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,31
2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,29
3. Олег Дорощук (Украина) – 2,29
Прыжки с шестом, Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,26 (мировой рекорд)
2. Сэм Кендрикс (США) – 6,00
3. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00
Толкание ядра, Мужчины
1. Джо Ковач (США) – 22,14
2. Райан Краузер (США) – 22,12
3. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,03
100 м, Женщины
1. Тиа Клейтон (Ямайка) – 10,83
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,83
3. Тамари Дэвис (США) – 10,84
100 м с/б, Женщины
1. Акера Наджент (Ямайка) – 12,29
2. Грейс Старк (США) – 12,37
3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,38
400 м, Женщины
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,66
2. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,23
3. Наталья Качмарек (Польша) – 49,95
400 м с/б, Женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,13
2. Анна Кокрелл (США) – 52,88
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,11
1500 м, Женщины
1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.57,08
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.57,88
3. Джорджия Белл (Великобритания) – 3.58,11
Тройной прыжок, Женщины
1. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,50
2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,02
3. Дарья Деркач (Италия) – 14,02
Метание копья, Женщины
1. Адриана Вилагош (Сербия) – 65,60
2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) – 62,81
3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,84