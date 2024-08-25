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Этап «Бриллиантовой лиги» в Польше: результаты соревнований 25 августа

Сегодня, 25 августа состоялся этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Силезии (Польша).

Результаты этапа «Бриллиантовой лиги» в Польше:

200 м, Мужчины

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,83

2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,86

3. Кеннет Беднарек (США) – 20,00

4. Эррион Найтон (США) – 20,07

800 м, Мужчины

1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,86

2. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,23

3. Брайс Хоппель (США) – 1.43,32

3000 м, Мужчины

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.17,55 (мировой рекорд)

2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.21,28

3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.28,44

3000 м с/п, Мужчины

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.04,29

2. Амос Серем (Кения) – 8.04,29

3. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.04,3

Прыжки в высоту, Мужчины

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,31

2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,29

3. Олег Дорощук (Украина) – 2,29

Прыжки с шестом, Мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,26 (мировой рекорд)

2. Сэм Кендрикс (США) – 6,00

3. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00

Толкание ядра, Мужчины

1. Джо Ковач (США) – 22,14

2. Райан Краузер (США) – 22,12

3. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,03

100 м, Женщины

1. Тиа Клейтон (Ямайка) – 10,83

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,83

3. Тамари Дэвис (США) – 10,84

100 м с/б, Женщины

1. Акера Наджент (Ямайка) – 12,29

2. Грейс Старк (США) – 12,37

3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,38

400 м, Женщины

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,66

2. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,23

3. Наталья Качмарек (Польша) – 49,95

400 м с/б, Женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,13

2. Анна Кокрелл (США) – 52,88

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,11

1500 м, Женщины

1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.57,08

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.57,88

3. Джорджия Белл (Великобритания) – 3.58,11

Тройной прыжок, Женщины

1. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,50

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,02

3. Дарья Деркач (Италия) – 14,02

Метание копья, Женщины

1. Адриана Вилагош (Сербия) – 65,60

2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) – 62,81

3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,84