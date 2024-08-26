Впервые в истории МЛБ бейсболист сыграет в одном матче за обе команды

Кэтчер «Бостон Ред Сокс» Дэнни Дженсен станет первым игроком в истории Главной лиги бейсбола (МЛБ), который сыграет за обе команды в рамках одного матча.

Такое стало возможным благодаря тому, что 26 июня, когда Дженсен ещё выступал за «Торонто Блю Джейс», его команда играла матч МЛБ как раз с «Бостоном», однако встреча была прервана из-за дождя, а доигровка была назначена на 26 августа. За это время 29-летний кэтчер успел перейти именно в «Ред Сокс». Согласно информации на официальном сайте «Бостона», главный тренер Алекс Кора уже подтвердил, что Дженсен примет участие в продолжении этой встречи.

Отметим, что матч между «Бостоном» и «Торонто» был прерван при счёте 0:0.

На данный момент «Ред Сокс» занимают седьмое место в турнирной таблице Американской лиги МЛБ, победив в 51,9% матчей.