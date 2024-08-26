«Играл как полный болван». О’Салливан — о поражении в полуфинале Xi’an Grand Prix

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал поражение в полуфинале турнира Xi'an Grand Prix 2024, где он уступил действующему чемпиону мира соотечественнику Кайрену Уилсону со счётом 4:6.

«Это стыдно. Ничего не мог сделать. Просто продолжал бороться до конца, но это было действительно плохо. Кайрен был намного лучшим игроком. Я хорошо постарался, отыграв четыре фрейма. Поражён, что смог отыграть у него один фрейм!

Слушай, я понятия не имею, куда пойдут шары. Все только догадываются. Это довольно пугающая перспектива. Надеюсь, так не будет продолжаться вечно.

Это сложная игра. Когда ты бьёшь по мячам так, как я. Просто разбрызгиваю их по всему полю.

Это был полуфинал, и я играл как полный болван. Сейчас называю себя болваном, потому что вот насколько всё было плохо», — приводит слова О’Салливана Eurosport.

Xi'an Grand Prix — это профессиональный турнир по снукеру, который проходил с 19 по 25 августа 2024 года в киберспортивном центре Цюцзян в Сиане, Китай.