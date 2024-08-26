Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда

Состоялись пять матчей в рамках 6-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны — 0:1.
Результаты остальных матчей:
Дин Лижэнь (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;
Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2;
Аниш Гири (Нидерланды) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1/2:1/2;
Гукеш Доммараджу (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1/2:1/2.
Турнирное положение после 6-го тура:
Алиреза Фируджа (Франция) — 4,0;
Фабиано Каруана (США) — 3,5;
Уэсли Со (США) — 3,5;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,0;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,0;
Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,0;
Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
Ян Непомнящий (Россия) — 2,5;
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2,5;
Аниш Гири (Нидерланды) — 2,0.