Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда

Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялись пять матчей в рамках 6-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны — 0:1.

Результаты остальных матчей:

Дин Лижэнь (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;
Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2;
Аниш Гири (Нидерланды) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1/2:1/2;
Гукеш Доммараджу (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1/2:1/2.

Турнирное положение после 6-го тура:

Алиреза Фируджа (Франция) — 4,0;
Фабиано Каруана (США) — 3,5;
Уэсли Со (США) — 3,5;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,0;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,0;
Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,0;
Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
Ян Непомнящий (Россия) — 2,5;
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2,5;
Аниш Гири (Нидерланды) — 2,0.

Материалы по теме
Видео: забавная реакция Яна Непомнящего на поражение Магнуса Карлсена на командном ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android