Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда

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Состоялись пять матчей в рамках 6-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны — 0:1.

Результаты остальных матчей:

Дин Лижэнь (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;

Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2;

Аниш Гири (Нидерланды) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1/2:1/2;

Гукеш Доммараджу (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1/2:1/2.

Турнирное положение после 6-го тура:

Алиреза Фируджа (Франция) — 4,0;

Фабиано Каруана (США) — 3,5;

Уэсли Со (США) — 3,5;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,0;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,0;

Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,0;

Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;

Ян Непомнящий (Россия) — 2,5;

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2,5;

Аниш Гири (Нидерланды) — 2,0.