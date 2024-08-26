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Кайрен Уилсон прокомментировал победу на рейтинговом турнире Xi'an Grand Prix 2024

Кайрен Уилсон прокомментировал победу на рейтинговом турнире Xi'an Grand Prix 2024
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Действующий чемпион мира по снукеру англичанин Кайрен Уилсон поделился эмоциями от своей победы на турнире Xi'an Grand Prix 2024, в финале которого нанёс поражение соотечественнику Джадду Трампу со счётом 10:8.

«Я старался оставаться как можно более собранным. Мы оба играли не лучшим образом, но было здорово участвовать в финале при полном зале. Проиграв 0:6 Чжоу Юэлуну в Шанхае, я очень рад, что приехал сюда и доказал, почему я чемпион мира.

Я знаю, что мне нужно начать бросать вызов и завоёвывать больше трофеев, потому что Джадд серьёзно впереди меня по количеству рейтинговых титулов. Когда у меня появляется шанс победить его в финале, я должен его использовать.

После чемпионата мира я старался достичь такого же уровня. Я немного сбился с пути, потому что занимался не тем, чем нужно. Теперь я больше сосредоточен на крупных турнирах, потому что там открывается множество перспектив. Я мечтал стать чемпионом мира с шести лет. Я достиг этого, но я ещё молод, и у меня есть ещё много возможностей.

Сейчас я отправляюсь в Дубай, чтобы отдохнуть с семьёй. Перед тем как приехать сюда, я сказал своим детям, что хочу сделать всё, чтобы они гордились мной на этой неделе», — приводит слова Уилсона WST.

Напомним, для 32-летнего Уилсона этот титул стал седьмым в карьере на рейтинговых турнирах. За победу на Xi'an Grand Prix 2024 Уилсон получит чек на сумму £ 177 тыс., благодаря чему приблизится к первому месту рейтинга на 28 тыс. очков. Лидерство в обновлённом рейтинге принадлежит как раз Трампу, который благодаря выходу в финал сместил представителя Северной Ирландии Марка Аллена.

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