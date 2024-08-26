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Кайрен Уилсон обыграл Джадда Трампа в финале турнира Xi'an Grand Prix

Кайрен Уилсон обыграл Джадда Трампа в финале турнира Xi'an Grand Prix
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Действующий чемпион мира по снукеру англичанин Кайрен Уилсон стал победителем рейтингового турнира Xi'an Grand Prix, который проходил с 19 по 25 августа в центре киберспорта Цюцзян в Сиане (Китай).

В финале соревнований Уилсон нанёс поражение соотечественнику Джадду Трампу со счётом 10:8. В этом поединке на счету Кайрена один сенчури и пять «полтинников». Для Уилсона этот титул стал седьмым в карьере на рейтинговых турнирах.

За победу на турнире Уилсон получит чек на сумму £ 177 тыс., благодаря чему приблизится к первой строчке рейтинга на 28 тыс. очков. Лидерство в обновлённом рейтинге принадлежит как раз Трампу, который благодаря выходу в финал сместил представителя Северной Ирландии Марка Аллена.

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