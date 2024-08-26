Бейсбольная футболка продана на аукционе за $ 24 млн, это новый рекорд

Футболка клуба Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Нью-Йорк Янкис», в которой выступал легендарный аутфилдер и питчер Бэйб Рут, побила рекорд самого дорогого спортивного предмета, когда-либо проданного на аукционе, сообщает Le Monde.

По информации источника, раритет бейсбольной экипировки был приобретён за $ 24,1 млн, включая сборы и комиссионные, во время продажи, организованной Heritage Auctions, что ознаменовало новый рекорд. Онлайн-продажа длилась несколько недель. С конца июля было известно, что рекорд установит футболка Бамбино (одно из прозвищ Бэйба Рута).

Фото: Le Monde

Сообщается, что футболка Рута перекрыла по стоимости карточку с изображением другого игрока «Янкиз», Микки Мэнтла, проданную за $ 12,6 млн в августе 2022 года во время продажи, также организованной Heritage Auctions. Бэйб Рут носил эту футболку во время исторической игры против «Чикаго Кабс» в финале Мировой серии в 1932 году. История гласит, что именно в ней легендарный игрок указывал направление, в котором он хотел бросить мяч, прежде чем совершить хоумран. «Янкис» выиграли матч и финал в четырёх иннингах (4-0).

Отмечается, что признаком растущей силы этого рынка является то, что до 2022 года ни один коллекционный спортивный элемент не превысил символический порог в $ 10 млн.