Стали известны сроки проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу в США

Чемпионаты мира по рапиду и блицу, которые примет Нью-Йорк, пройдут с с 26 по 31 декабря, сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Сообщается, что с 26 по 28 декабря пройдут соревнования по рапиду, а 30 и 31 декабря — по блицу.

Действующим чемпионом мира по рапиду и блицу у мужчин является норвежский шахматист Магнус Карлсен, у женщин — россиянки Анастасия Боднарук (рапид) и Валентина Гунина (блиц).

Ранее сообщалось, что в предстоящих соревнованиях должны принять участие всё тот же Карлсен, а также топ-шахматисты из США Хикару Накамура, Фабиано Каруана и Ирина Круш и чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Напомним, в марте 2022 года совет ФИДЕ отстранил сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой с учётом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).