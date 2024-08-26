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«Локомотив» вышел в полуфинал чемпионата России по регби

Пензенский регбийный клуб «Локомотив» вышел в полуфинал PARI чемпионата России — 2023-2024. «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 28:23 (8:13).

«Локомотив» — «Динамо» — 28:23 — (8:13)

Попытки: Бабаев (14), Нодье (54), Малан (77) – Колев (11), Погодаев (38), Голосницкий (58).

Реализации: Янюшкин (55, 78) – Семёнов (59).

Штрафные: Янюшкин (27, 48, 81) – Семёнов (4, 70).

Жёлтые карточки: нет – Егоров (68).

Под конец первого тайма игрок «Динамо» Даниил Погодаев принял мяч на краю после передачи ногой (8:13). Во втором тайме автором победной попытки стал Стефан Малан.

Ранее в полуфинал вышел казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», который обыграл московскую «Славу» со счётом 68:13. «Слава» продолжит борьбу за пятое-восьмое места.