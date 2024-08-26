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Джадд Трамп — о поражении в финале Xi'an Grand Prix 2024: я допустил слишком много ошибок

Джадд Трамп — о поражении в финале Xi'an Grand Prix 2024: я допустил слишком много ошибок
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Чемпион мира по снукеру 2019 года англичанин Джадд Трамп высказался о своём поражении от соотечественника Кайрена Уилсона (8:10) в финале рейтингового турнира Xi'an Grand Prix 2024, который проходил с 19 по 25 августа в центре киберспорта Цюцзян в Сиане (Китай).

«Я допустил слишком много ошибок. У меня был шанс при счёте 8:8. Я играл не очень хорошо на протяжении всего турнира. Сегодня я был рад, что мне удалось побороться, но я проиграл все фреймы, в которых у меня были хорошие шансы», — приводит слова Трампа WST.

Напомним, что, несмотря на это поражение, Трамп возглавил мировой рейтинг впервые за три года благодаря выходу в финал. С первой строчки 35-летний англичанин сместил представителя Северной Ирландии Марка Аллена.

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