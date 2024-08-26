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«Красный Яр» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал чемпионата России

Регбийный клуб «Красный Яр» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счётом 27:23 и вышел в полуфинал PARI чемпионата России — 2023-2024.

«Красный Яр» – «Металлург» – 27:23 (17:11)

Попытки: Тальярд (33, 48), Корфф (36) — Мазви (39), Ратиашвили (55), Петросян (72).

Реализации: Таумалоло (34, 37, 49) — Даури (73).

Штрафные: Таумалоло (4, 80) — Даури (11, 25).

Жёлтые карточки: Ильин (38) — нет.

Красные карточки: Преториус (52) — Виннаар (13).

Напомним, в первом матче 1/4 финала красноярцы оказались сильнее «Металлурга» – 30:27. Ранее в полуфинал вышли казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», который обыграл московскую «Славу» со счётом 68:13, а также пензенский «Локомотив», который одержал победу над московским «Динамо» со счётом 28:23 (8:13).