Доигровщик «Зенита» Егор Клюка вышел на площадку спустя 471 день своего отсутствия

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка впервые спустя 471 день своего отсутствия вышел на площадку в официальном матче своей команды в игре с «Енисеем» (1-3) в рамках Кубка Легенд 24 августа в Красноярске.

Напомним, спортсмен пропустил весь прошлый сезон из-за проблем в правом колене. Клюка проходил лечение в испанской клинике в Севилье.

В 2020 году в составе сборной России Егор Клюка выиграл серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Также он является обладателем золота чемпионата Европы 2017 года и победителем Лиги наций 2018 и 2019 года.

29-летний Клюка выступает за «Зенит» с сезона-2020/2021. До этого в Суперлиге он выступал за новоуренгойский «Факел».