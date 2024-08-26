Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка вышел на площадку спустя 471 день своего отсутствия

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка вышел на площадку спустя 471 день своего отсутствия
Комментарии

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка впервые спустя 471 день своего отсутствия вышел на площадку в официальном матче своей команды в игре с «Енисеем» (1-3) в рамках Кубка Легенд 24 августа в Красноярске.

Напомним, спортсмен пропустил весь прошлый сезон из-за проблем в правом колене. Клюка проходил лечение в испанской клинике в Севилье.

В 2020 году в составе сборной России Егор Клюка выиграл серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Также он является обладателем золота чемпионата Европы 2017 года и победителем Лиги наций 2018 и 2019 года.

29-летний Клюка выступает за «Зенит» с сезона-2020/2021. До этого в Суперлиге он выступал за новоуренгойский «Факел».

Материалы по теме
Владимир Алекно объяснил трансфер Александра Бутько в санкт-петербургский «Зенит»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android