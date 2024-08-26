Чемпион России по греко-римской борьбе среди юниоров дисквалифицирован на 4 года за допинг

Борец греко-римского стиля Тембулат Абазов пропустит ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать спортсмена Абазова Тембулата (вид спорта – спортивная борьба) на четыре года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 21 июня 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 28 июня 2023 года», – сказано в сообщении пресс‑службы РУСАДА.

Пункт 4.1 применяется следующим образом: «наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», пункт 4.2 — «использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода».

Также сообщается, что по аналогичным пунктам, так же на четыре года комиссия дисквалифицировала пауэрлифтера Ивана Рака. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 августа 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения — с 28 мая 2024 года.

Отметим, что в 2023 году Абазов победил на первенстве России по греко‑римской борьбе среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 87 кг.