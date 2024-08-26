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Стали известны все полуфиналисты чемпионата России по регби

Стали известны все полуфиналисты чемпионата России по регби
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Сегодня, 26 августа, завершились четвертьфинальные матчи чемпионата России — 2023-2024 по регби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игр 1/4 финала:

  • «Металлург» — «Красный Яр» — 50:57;
  • «ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 23:96;
  • «Слава» — «Стрела-Ак-Барс» — 24:87;
  • «Динамо» — «Локомотив-Пенза» — 48:55.

Полуфинальные пары:

  • «Енисей-СТМ» – «Локомотив-Пенза»;
  • «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр».

Таким образом, в полуфинале сыграют «Красный Яр», «Енисей-СТМ», «Стрела» и «Локомотив-Пенза». Команды, стоящие вторыми, проведут первые матчи на домашнем поле. Вторая и, если понадобится, третья игра состоятся на стадионе команд, занявших более высокое место в регулярном сезоне чемпионата России по регби.

Первые матчи пройдут 12-15 сентября, вторые – 20-23 сентября. Третьи, если понадобятся, состоятся 27-30 сентября. Финал состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

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