Стали известны все полуфиналисты чемпионата России по регби

Сегодня, 26 августа, завершились четвертьфинальные матчи чемпионата России — 2023-2024 по регби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игр 1/4 финала:
- «Металлург» — «Красный Яр» — 50:57;
- «ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 23:96;
- «Слава» — «Стрела-Ак-Барс» — 24:87;
- «Динамо» — «Локомотив-Пенза» — 48:55.
Полуфинальные пары:
- «Енисей-СТМ» – «Локомотив-Пенза»;
- «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр».
Таким образом, в полуфинале сыграют «Красный Яр», «Енисей-СТМ», «Стрела» и «Локомотив-Пенза». Команды, стоящие вторыми, проведут первые матчи на домашнем поле. Вторая и, если понадобится, третья игра состоятся на стадионе команд, занявших более высокое место в регулярном сезоне чемпионата России по регби.
Первые матчи пройдут 12-15 сентября, вторые – 20-23 сентября. Третьи, если понадобятся, состоятся 27-30 сентября. Финал состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене».