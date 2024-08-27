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Регбист московского «Спартака» умер в возрасте 33 лет

Регбист московского «Спартака» умер в возрасте 33 лет
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Трагическая новость пришла из стана регбийного «Спартака», игрок которого Андрей Черемных скоропостижно скончался в возрасте 33 лет.

«Друзья! С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Сегодня ушёл из жизни наш игрок Андрей Черемных. Андрей был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным человеком, который вдохновлял нас своим трудолюбием и преданностью команде. Его светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал его. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. В этот тяжёлый момент мы рядом с вами. Пусть земля ему будет пухом», — сказано в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Черемных провёл за «Спартак» один матч в Высшей лиге сезона‑2023/2024, ранее он выступал за казанскую «Стрелу».

Причины смерти спортсмена не сообщаются.

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