Стал известен состав сборной Беларуси на Паралимпийские игры в Париже

Согласно информации, представленной на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК), на предстоящих Паралимпийских играх в Париже выступят восемь белорусских спортсменов.

Среди них 16-кратный паралимпийский чемпион по плаванию 30-летний Игорь Бокий, пловцы Евгений Коваленок, Дмитрий Солей, Максим Вашкевич, Егор Щелканов и Анастасия Зудилова, а также легкоатлеты Елизавета Добровольская (метание копья) и Владислав Гриб (метание клаба).

Отметим, что нынешняя белорусская делегация станет самой малочисленной в суверенной истории выступления на летних Паралимпийских играх. До этого антирекорд был зафиксирован в 1996 году, когда в Атланту поехали 15 представителей Беларуси.

Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.