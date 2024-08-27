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Российских спортсменов не пустят на церемонию открытия Паралимпийских игр — 2024

Российских спортсменов не пустят на церемонию открытия Паралимпийских игр — 2024
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Российским паралимпийцам не будет разрешено принять участие в церемонии открытия Паралимпиады — 2024 в Париже.

«На сегодняшний день у нас информация такова, что наших спортсменов на церемонию открытия не пускают», — приводит слова заместителя руководителя аппарата Паралимпийского комитета России Ивана Потехина «Матч ТВ».

Напомним, о том, что российские и белорусские паралимпийцы не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, было объявлено ещё в марте. В отношении Олимпиады — 2024 изначально действовал такой же запрет, однако уже по ходу Игр организаторы пересмотрели своё решение в отношении церемонии закрытия.

Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. На них выступят 90 российских спортсменов.

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