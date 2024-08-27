В России снимут фильм о победе женской гандбольной сборной на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарёв заявил о том, что планирует снять фильм о победе российских гандболисток на Олимпиаде–2016 в Рио-де-Жанейро.

«Мы к фильму о Фёдоре (Черенкове. – Прим. «Чемпионата») подошли через призму работы над картиной о победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. У нас уже шестая итерация сценария.

С одной стороны, скажут – чего вы бумажки переписываете, а с другой, всё больше и профессиональных знаний я и мои коллеги вкладываем в это, плюс после Олимпиады произошло много событий, которые позволяют оценить этот успех совершенно по-другому. Осенью мы заканчиваем работу над уточнённой версией сценария.

Фильм, скорее всего, будет называться «Золото ручной работы». Это многогранно – и золото вообще, и ручной мяч, и то, что это сделали и руками, и мозгами, и сердцем. Эта драма начнёт сниматься зимой. Очень хотелось бы завершить её к десятилетию победы на Олимпиаде – в 2026 году», — приводит слова Шишкарёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, в финальном матче женского гандбольного турнира на Играх-2016 сборная России одержала победу над командой Франции (22:19). Россиянки выиграли все матчи на турнире.