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Губерниев — не поехавшим в Париж спортсменам: решать должны были вы, а не другие дяденьки

Губерниев — не поехавшим в Париж спортсменам: решать должны были вы, а не другие дяденьки
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал российских спортсменов, отказавшихся ехать на прошедшие Олимпийские игры — 2024 в Париж в нейтральном статусе.

«В общем, резюме понятное — кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду в Париж и не поехал — совершил непростительную ошибку!!! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни… Эх, пловцы и другие — я ж вам говорил… И большие НАЧАЛЬНИКИ (и самый большой) тоже говорили… Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тётеньки… Гора родила мышь…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Губерниев неоднократно призывал российских спортсменов принять участие в Играх в Париже, несмотря на неоднозначные условия со стороны МОК.

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