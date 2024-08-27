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Непомнящий и Прагнанандха сыграли вничью в 7-м туре «Кубка Синкфилда»

Состоялись пять матчей в рамках 7-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Результаты остальных матчей:

Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1/2:1/2;

Алиреза Фируджа (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 1:0;

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — Уэсли Со (США) — 1:0;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1/2:1/2;

Турнирное положение после 7-го тура:

Алиреза Фируджа (Франция) — 5,0;

Фабиано Каруана (США) — 4,0;

Уэсли Со (США) — 3,5;

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 3,5;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,5;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,5;

Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,5;

Ян Непомнящий (Россия) — 3,0;

Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;

Аниш Гири (Нидерланды) — 2,5.

В 8-м туре Ян Непомнящий сыграет с лидером турнира Алирезой Фируджей.