В ФГР заявили о намерении создать профессиональную лигу по примеру РПЛ и КХЛ

Глава высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о встрече с председателем правления футбольного «Зенита» Александром Медведевым в Санкт-Петербурге, на которой стороны обсудили возможность создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ.

«За последнее время команда из Санкт-Петербурга под патронажем и при поддержке Газпрома в буквальном смысле преобразилась. Теперь она наряду с футбольным и баскетбольным клубами носит название «Зенит». Уже сейчас перед ней стоят самые высокие задачи, которые подтверждены комплектованием игроками самого высокого уровня. Благодарен Александру Медведеву за приглашение посетить Санкт-Петербург и футбольный матч «Зенит» — «Спартак». В ходе нашей встречи мы обсудили целый ряд важных вопросов. Очевидно, что теперь у гандбола в Санкт-Петербурге отличные перспективы. Также мы затронули тему возможного создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ. Это очень серьёзный вопрос, а наши коллеги из Санкт-Петербурга имеют опыт такой деятельности. На мой взгляд, было бы правильно создать специальную рабочую группу, которая на основе всестороннего анализа оценила бы эффективность реализации этой идеи применительно к гандболу. Мне она кажется интересной», — приводит слова Шишкарёва «Быстрый центр».

Ранее Шишкарёв, который является также генеральным продюсером центра «Сделано в «Дело», заявил о том, что планирует снять фильм о победе российских гандболисток на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.