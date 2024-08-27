«Закладывают хорошую основу». Генеральный секретарь ОКР — о встрече с делегацией Кубы

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин провёл рабочую встречу с представителями делегации Республики Кубы в штаб-квартире ОКР.

«Подобные встречи закладывают хорошую основу для того, чтобы в будущем подписать прямые соглашения между федерациями и национальными олимпийскими комитетами, что позволит эффективно решать насущные вопросы развития спорта на Кубе и в России. В современном неспокойном мире спорт остаётся мостиком между странами, позволяет нам вместе двигаться по пути созидания, как бы кому-то ни хотелось обратного.

Феноменальные результаты на пяти Олимпийских играх вместе с вашей готовностью делиться опытом и достижениями с подрастающим поколением, безусловно, достойны самого искреннего уважения. Именно так и должен поступать настоящий чемпион, легендарный олимпиец и просто человек с большим сердцем!» — приводит слова Плитухина пресс-служба организации.

В состав делегации Республики вошли чрезвычайный и полномочный посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, вице-президент кубинской федерации совместной борьбы, тренер национальной команды Кубы по борьбе Рауль де Хесус Трухильо, а также пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес.