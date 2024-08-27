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Мамиашвили назвал спортсмена, из-за которого наблюдал за Олимпиадой-2024

Мамиашвили назвал спортсмена, из-за которого наблюдал за Олимпиадой-2024
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о победе кубинского борца греко-римского стиля Михаина Лопеса Нуньеса на Олимпиаде-2024 в Париже.

«У меня очень много друзей и знакомых следили за Играми в Париже только для того, чтобы своими глазами увидеть уникальное событие – пятую победу на пяти Олимпиадах Михаина Лопеса! Как человеку, посвятившему всю свою жизнь спортивной борьбе, мне особенно приятно, что это историческое достижение, которое, вполне возможно, больше не повторится, установил представитель моего вида спорта», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ОКР.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он — рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).

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