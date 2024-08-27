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«Мне очень нравится в России». Пятикратный чемпион ОИ Михаин Лопес посетил Москву

«Мне очень нравится в России». Пятикратный чемпион ОИ Михаин Лопес посетил Москву
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Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес посетил Федерацию спортивной борьбы России в Олимпийском комитете России.

«Я очень рад, что мне удалось осуществить свою мечту и выиграть пятую золотую медаль Олимпийских игр, но не меньше рад тому, что мне удалось пожать руку и побывать на Родине Александра Карелина. Большое спасибо Абдулрашиду Садулаеву, что уделил время и приехал, чтобы увидеться со мной. Мы сожалеем, что Абдулрашида не было в Париже, для нас он великий чемпион. Я искренне благодарю всех россиян за такой теплый приём, мне очень нравится в России, благодарю президента федерации Михаила Мамиашвили. Обязательно приеду ещё», — приводит слова Лопеса Нуньеса ОКР.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он — рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).

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