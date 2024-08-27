Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился впечатлениями о пятикратном чемпионе Олимпийских игр — Михаине Лопесе Нуньесе.

«Весь мир знает, какой Михаин Лопес борец, а я расскажу, какой он человек. В прошлом году я был на Кубе, отдыхал в одной из провинций. После того как он узнал, что я в его стране, хотя мы даже лично знакомы не были, он прилетел ко мне из другой провинции, организовал очень тёплый приём.

На сегодняшний день он выиграл пять золотых медалей Олимпийских игр, и вряд ли кому-то что-то подобное удастся сделать в ближайшие 100 лет. А год назад он был ещё в раздумьях, бороться в Париже или нет, но, пообщавшись со мной, он сказал: с понедельника начинаю тренироваться! Родину Карелина Михаин посетил, а в следующий его визит в Россию ждём его в Дагестане», — приводит слова Садулаева ОКР.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он — рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов.