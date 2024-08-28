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Уроженку Барнаула Дарью Варфоломеев признали спортсменкой года в Германии

Олимпийская чемпионка 2024 года в личном многоборье шестикратная чемпионка мира российская «художница» Дарья Варфоломеев, с 2019 года представляющая Германию, стала лауреатом премии немецкой газеты Bild в номинации «Лучшая спортсменка года». Церемония вручения наград прошла в Гамбурге.

Варфоломеев опубликовала в социальных сетях фото награды. «Какой грандиозный вечер, и он продолжается», — подписала снимок Дарья.

Фото: из личного архива Дарьи Варфоломеев

Фото: из личного архива Дарьи Варфоломеев

Варфоломеев родилась в Барнауле (Россия), она переехала в Германию в 2018 году. 17-летняя Дарья является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Варфоломеев принесла сборной Германии золотую медаль в личном многоборье. Её сумма за четыре упражнения составила 142,850 балла. У ближайшей конкурентки — 140,600. Представительницы России в соревнованиях не участвовали.