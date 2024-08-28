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На 98-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона из Ямайки Джорджа Родена

На 98-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона из Ямайки Джорджа Родена
Джордж Роден
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На 98-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион из Ямайки Джордж Роден. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Уточняется, что сердце спортсмена перестало биться в субботу, 24 августа.

Джордж Роден является автором мирового рекорда в забеге на 400 метров. Эту дистанцию в 1950 году он пробежал за 45,8 секунды. На Олимпийских играх 1952 года в финском Хельсинки ямаец завоевал две золотые медали в забеге на 400 метров и в эстафете 4х400 метров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,26 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже

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