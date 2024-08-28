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Шахматистка Екатерина Лагно впервые в карьере стала чемпионкой России

Шахматистка Екатерина Лагно впервые в карьере стала чемпионкой России
Екатерина Лагно
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Гроссмейстер Екатерина Лагно впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам. На соревнованиях в Барнауле (Алтайский край) спортсменка набрала семь очков, опередив на полбалла Александру Горячкину и Дарью Чарочкину.

В последнем, 11-м туре Суперфинала ЧР Екатерина Лагно чёрными фигурами сыграла вничью с шахматисткой Екатериной Гольцевой. Известно также, что победитель и призёры чемпионата страны получили право участия в Кубке мира 2025 года.

Ранее одна из сильнейших шахматисток мира Екатерина Лагно ответила на вопрос, кого считает сильнейшим шахматистом мира и почему. Свой выбор она сделала в пользу Магнуса Карлсена. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам, а также победителем Кубка мира 2023 года.

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