Российский гандболист дисквалифицирован за ставки

Федерация гандбола России опубликовала заявление, в котором объявила о дисквалификации российского гандболиста Тамерлана Мусаева за ставки.

«Мы категорически осуждаем подобное поведение и выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Такого рода действия не только нарушают принципы честной игры (фэйр-плей), но и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом. К большому сожалению, ранее нам уже приходилось сталкиваться с похожей историей, в которую были вовлечены несколько игроков молодёжной сборной России. Тот эпизод оказался показательным и поучительным, но, видимо, не для всех. Подчеркну, что и в дальнейшем мы планируем тщательным образом отслеживать любые подозрительные действия со стороны игроков, которые способны бросить тень на честность проводимых соревнований. Будем незамедлительно на них реагировать самым серьёзным образом», — говорится в заявлении.