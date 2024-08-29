Фото: Леон Маршан извинился перед юной фанаткой и подарил ей свою шапку для плавания

Французский пловец, четырёхкратный чемпион Игр-2024 Леон Маршан извинился перед болельщицей, которую обидел за кулисами Олимпиады в Париже. О добром жесте героя недавней Олимпиады сообщили в RMC Sport.

Уточняется, что Маршан подарил юной поклоннице свою шапочку для плавания, а также подписанную книгу. «Для Аполлины от Леона М», — написал пловец. 6 августа спортсмен по видеосвязи пообщался с девочкой, чтобы загладить вину и показал свою медаль.

Фото: из личного архива Пола Ларрутуру

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.