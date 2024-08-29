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Путин поздравил российских гребцов с завоеванием медалей на ЧМ в Самарканде

Путин поздравил российских гребцов с завоеванием медалей на ЧМ в Самарканде
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Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с завоеванием медалей на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Такой большой, заслуженный успех – убедительное свидетельство вашего мастерства и командной сплочённости. И конечно, это весомый вклад в приумножение замечательных традиций нашей национальной школы гребли на байдарках и каноэ», — указано в тексте сообщения.

Россияне завоевали на ЧМ четыре золотые медали. Среди триумфаторов олимпиец Захар Петров и Иван Дмитриев в каноэ-двойке на 1000 м, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова в гребле на байдарке на 200 м, олимпиец Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова в смешанном экипаже на дистанции 500 м, а также смешанный квартет в составе Петрова, Шляпниковой, Софии Штиль и Ивана Штыля. Серебром отметилась и Анастасия Долгова на дистанции 200 м.

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