Главный тренер сборной России Трошкин прокомментировал признание самбо олимпийским видом

Дмитрий Трошкин, являющийся главным тренером сборной России по самбо, прокомментировал признание в стране данного вида спорта олимпийским.

«Да, действительно, это огромное событие, ошеломляющее, что-то, чего мы наконец дождались. Мы этого очень долго ждали и добивались по всем позициям, по всем бюрократическим документам. Но в первую очередь мы своей работой доказали, что готовы стать олимпийским видом, потому что у нас все позиции, которые этому соответствует, есть: это и больше полумиллиона занимающихся, ну и самое главное — это социальная направленность нашего вида спорта. Я уже не говорю о медалях, которые мы завоёвываем на чемпионатах мира, Европы и на всех мультимедийных соревнованиях, кроме Олимпиады, так как мы являемся участниками, в принципе, всех основных мультимедийных мероприятий — это европейские игры, игры сейчас были стран СНГ, игры БРИКС, всемирные игры. Везде мы участвовали и завоёвывали достаточное количество медалей, которые шли в копилку сборной нашей страны.

Гегемония российских самбистов? Однозначно нет. Потому что конкуренция действительно сумасшедшая на последних чемпионатах мира до политической ситуации у нас примерное количество стран доходило где-то до ста. Это очень большой показатель. И, соответственно, страны конкуренты, те, которые действительно боролись за золотые медали — их примерно около десяти. Это те, кто могут оказать реальную конкуренцию в борьбе за золотые медали. Поэтому о гегемонии говорить совершенно нельзя, так как страны СНГ постсоветского пространства — они всегда осуществляли этот курс, который был начат в СССР. Эти страны, они всегда имели очень сильную школу. Ну и, соответственно, многие страны, те, которые сейчас оказывают конкуренция, это новые страны. Это и Венесуэла по женщинам завоёвывает золотые медали на Европе, завоёвывают французы, не говорю, так сказать, о бывших наших конкурентах во времена СССР. Поэтому надо двигаться вперёд, работать. То, что самбо стало в России олимпийским видом спорта — даст огромный толчок нашему виду, потому что, действительно, ребята и тренеры, которые трудятся на протяжении десятка лет на этом поприще, они не имеют тех дивидендов, которые имели олимпийские виды, которые, в свою очередь, не имеют такой конкуренции, как самбо и не имеют такого количества занимающихся, как в нашем виде спорта. Не хочу обидеть другие виды спорта, но говорю факт», —сказал Трошкин в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, ранее Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта.