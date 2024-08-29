Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Министр спорта России поддержал идею объединить пять гимнастических федераций в одну

Министр спорта России Михаил Дегтярёв восторженно отреагировал на идею президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова объединить пять всероссийских федераций в Федерацию гимнастики России.

«Со своей стороны Минспорт России поддерживает инициативу федераций по объединению. В переходный период ведомство обеспечит нормативно правовой базой сам процесс объединения, отрегулирует вопросы единого календарного плана, проведения соревнований и присвоения спортивных званий.

Объединение — вопрос, который обсуждался много лет. Министр считает, что это приведёт к сокращению управленческих издержек, высвобождению дополнительных средств, которые будут направлены на развитие детско юношеского спорта. Увеличится спонсорская программа в большой объединённой федерации.

Предложенная Титовым инициатива, безусловно, будет рассмотрена на конференциях, время которых в российских федерациях начинается уже осенью», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».