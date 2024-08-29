Директор ЦСП Брюсов предложил ввести запрет на тренировки в России сменившим гражданство

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов предложил ввести запрет на тренировки сменивших гражданство спортсменов с российскими командами.

«Пишу эти строки для того, чтобы дело Ивана Ярыгина в укреплении наших позиций в борьбе и спорте продолжалось, чтобы не допустить раскол, который ослабит всех.

Главные битвы российской борьбы ещё впереди, в первую очередь полноценное возвращение на международные подиумы. Мы не имеем права растерять мощнейшей потенциал отечественной школы, позволить растащить его по национальным квартирам.

Незамедлительных решений требует ужесточение регламентов международной федерации с целью исключения потворствования смене российского гражданства. А если её не избежать, это должно быть не келейное решение национальной федерации и заинтересованных лиц, а постановление Минспорта, чётко оговорённое с принимающей страной на компенсационной основе. Тогда это будет не бегство, а спортивная кооперация в нынешних реалиях. Центр спортивной подготовки уже сделал первые шаги для включения этого требования в трудовые договоры.

И конечно, если спортсмен выступает за другую сборную, то и тренироваться должен с ней. Отныне родные пенаты для сменивших гражданство должны быть закрыты. Только так мы восстановим конкуренцию, вернём уважение к труду наших тренеров и получим дополнительные средства для будущих достижений.

Как директор ЦСП, столкнувшийся с этой проблемой и её последствиями, связываю её скорейшее разрешение с новым руководством Минспорта России во главе с министром Михаилом Владимировичем Дегтярёвым при поддержке помощника президента России Алексея Геннадьевича Дюмина.

Всем вместе нам необходимо подготовить достойных продолжателей Ярыгина, Карелина, Мамиашвили, Фадзаева, Сайтиева, Власова, Садулаева. Звезда Ярыгина светит нам на этом пути. Объединяясь, побеждаем», — написал Брюсов в своём телеграм-канале.