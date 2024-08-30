Владислав Артемьев подтвердил звание чемпиона России по шахматам

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев подтвердил титул чемпиона России по шахматам на соревнованиях в Барнауле (Алтайский край), одержав победу на тай-брейке над Андреем Есипенко.

«С точки зрения игры мне кажется, что турнир сложился неплохо. Какие-то партии были более высокого качества, какие-то — чуть послабее. Две выигранные встречи на финише я провёл на хорошем уровне, поэтому могу их выделить особо. Что касается плохих позиций, то не помню, были ли они у меня. По-моему, не было. Что касается организации, то, на мой взгляд, турнир прошёл на высоком уровне», — приводит слова Артемьева официальный сайт Федерации шахмат России.

Ранее стало известно, что гроссмейстер Екатерина Лагно впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам.