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Дмитрий Губерниев проведёт показательный фехтовальный поединок с олимпийской чемпионкой

Дмитрий Губерниев проведёт показательный фехтовальный поединок с олимпийской чемпионкой
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31 августа в рамках Ночи Московского спорта телеведущий Дмитрий Губерниев встретится на фехтовальной дорожке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. Показательный поединок пройдёт на специальной площадке в Новопушкинском сквере, где каждый желающий также сможет примерить костюм и испытать свои силы в этой дисциплине. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

Спарринг Дмитрия Губерниева и Карины Азнавурян начнётся в 21:00. Кроме него, в Новопушкинском сквере состоятся показательные поединки профессиональных спортсменов и мастер-классы по фехтованию. Попробовать себя в этом виде спорта прямо на улицах Москвы смогут все желающие. Предварительная регистрация не требуется.

Ночь Московского спорта — один из крупнейших спортивных фестивалей, который объединит 12 городских площадок и 24 вида активностей. Посетителей будут ждать лекции от известных атлетов, всевозможные турниры и разнообразие мастер-классов, которые пройдут на Патриарших прудах, Трубной площади, Гоголевском бульваре, площади перед ЦУМом и зданием ТАСС, Кудринской площади, в Новопушкинском сквере и других знаковых городских локациях.

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