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Россияне выиграли три медали на чемпионате мира по гонкам с препятствиями

С 22 по 25 августа в Коста-Рике состоялся второй официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями, в котором приняли участие более 1000 спортсменов из 30 стран. Среди них и российская делегация, представленная частью сборной команды РФ.

По итогам четырёх соревновательных дней, которые проходили в столице страны – Сан-Хосе, российским атлетам удалось завоевать следующие позиции на пьедестале:

1-е место – Алиса Петрова (длинная гонка)

3-е место – Алиса Петрова (короткая гонка)

3-е место – Егор Белоусов (длинная гонка)

Сборная команда России выступает на чемпионате мира под нейтральным флагом.

OCR (с английского obstacle course racing) — молодой вид спорта «Гонки с препятствиями», один из трёх в стране, национальную команду которого официально приглашают на ключевые международные старты.