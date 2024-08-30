Олимпийская чемпионка Яви осталась в 0,07 от мирового рекорда в стипль-чезе 3000 м

Олимпийская чемпионка 2024 года легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Мутиле Яви показала второй результат в истории на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия).

Она пробежала дистанцию за 8.44,39, что лишь на 0,07 медленнее мирового рекорда. Лучший результат в истории принадлежит кенийской бегунье Беатрис Чепкоэч — 8.44,32.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, Рим. Бег на 300 м с препятствиями. Женщины:

1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.44,39 (лучший результат сезона в мире).

2. Перут Чемутай (Уганда) — 8.48,03 (личный рекорд).

3. Фейс Черотич (Кения) — 8.57,65.

Примечательно, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) расположение спортсменок на пьедестале было таким же, как и в Риме.