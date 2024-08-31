Алина Кабаева: мама отдала своё леопардовое платье на мой первый купальник

Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, как её мама пожертвовала своё платье для того, чтобы сшить первый гимнастический купальник для дочери.

«Раньше был дефицит не только предметов, но и костюмов. И как они появлялись? Например, моя мама отдала своё леопардовое платье на мой первый купальник. Я очень хорошо его помню. Была там стоечка, а сзади красивая капелька. Мама пожертвовала своим платьем и сшила мне купальник. Я это очень‑очень хорошо помню.

Они [костюмы] же очень дорого стоят. Один купальник, например, может стоить 100 тысяч, 120–130 тысяч, но зачем маленьким детям такие дорогие купальники? Во‑первых, до них нужно дорасти в профессиональном смысле. А они уже с малых лет выступают в этих стразах. Что сейчас мы делаем в нашей ассоциации? Дети до 10 лет будут выступать в простых купальничках, где не будет страз, просто красивенькие, аккуратненькие купальнички могут быть, с юбочкой. И мы будем смотреть не на стразы, а на мастерство гимнасток», — приводит слова Кабаевой «Матч ТВ».