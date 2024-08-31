Умер советский олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа

Советский олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы. Причина смерти неизвестна.

Жулпа завоевал золото на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Москве, а также серебро чемпионата мира 1982 года на этой же дистанции, три золота и бронзу на чемпионатах Европы (1981, 1983), победил на Универсиаде-1983. Спортсмен был награждён Олимпийской звездой Литовского национального олимпийского комитета, имел медаль «За заслуги перед олимпизмом» и почётный спортивный крест департамента физической культуры и спорта Литвы, а также орден Гедиминаса.

Жулпа эмигрировал в Италию, там он работал тренером по плаванию, а позже занимался переводом текстов с итальянского на литовский и русский.