Игрок «Чеховских медведей»: мы всегда думаем только о первом месте

В воскресенье, 1 сентября, гандбольный клуб «Чеховские медведи» проведёт свой первый домашний матч OLIMPBET Суперлиги сезона-2024/2025. В гости к самому титулованному клубу России приедет «СКИФ» из Краснодара.

«Краснодарский «СКИФ» – очень хороший соперник с сильным тренером. Ребята в команде все молодые, от них будут большие скорости. Расслабиться не дадут точно.

Мы всегда думаем только о первом месте во всех соревнованиях, будь то чемпионат или товарищеский турнир. Что будет сложнее всего в новом сезоне? Даже не знаю… Думаю, сейчас конкуренция увеличилась, да и в общем чемпионат подровнялся, каждая команда может выдать очень хорошую игру и обыграть любого, но если смотреть на дистанцию, то, скорее всего, именно с первой четвёркой, как и в прошлом сезоне, будет тяжелее всего играть. А по поводу «вернуть чемпионство» – мы всё будем для этого делать», — поделился своими ожиданиями игрок подмосковного клуба Евгений Дзёмин.

Первый матч нового сезона пройдёт 1 сентября в городе Чехов, в ДС «Олимпийский имени В.С. Максимова», начало игры в 16:00.