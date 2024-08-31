Фестиваль «Открытая вода» вновь пройдёт на гребном канале в Крылатском

1 сентября 2024 года в столице в четвёртый раз пройдёт одно из самых ярких спортивных событий лета — фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». В этот день состоится чемпионат России по водно-моторному спорту и яркая развлекательная программа. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

Уже в четвёртый раз летний сезон в Москве закрывает настоящий спортивный праздник, полюбившийся москвичам и гостям столицы. Фестиваль «Открытая вода» будет радовать зрителей масштабными статусными соревнованиями, которые не оставят никого равнодушным! Одним из самых ярких и ожидаемых событий этого дня станет чемпионат России по водно-моторному спорту. Аквабайк – общее название нескольких технических дисциплин этого вида спорта, связанных с гонками на гидроциклах. Соревнования состоятся в трёх дисциплинах: кольцевых гонках (гонки с общим стартом), слаломе (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайле (демонстрация трюков).

Также в рамках фестиваля в четвёртый раз пройдут соревнования по гидрофлаю и мотосёрфу. Напомним, четыре года назад Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провёл официальный национальный чемпионат по гидрофлаю. Аквабайк, мотосёрф и гидрофлай — наиболее зрелищные, динамичные дисциплины водно-моторного спорта, которые вызывают наибольший интерес у зрителей.

Кроме соревновательной части, зрителей ждёт яркая развлекательная программа. Для гостей будет подготовлено уникальное водное костюмированное дымовое представление, в котором будет использоваться флайборд и гидроцикл. Яркое выступление на воде создаст настоящую атмосферу праздника и подарит зрителям незабываемые эмоции. Стоит отметить, что фестиваль популярен не только среди молодёжи! С каждым годом всё больше семей приходят на праздник спорта ради интересных мастер-классов, анимации, целого лего-города для малышей и, конечно, спортивной программы – заездов на беговелах и самокатах.

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Дата: 1 сентября 2024 года

Место проведения: г. Москва, ул. Крылатская, д. 2, Гребной канал Москва