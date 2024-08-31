Российский дзюдоист Махмадбеков, который отказался от ОИ-2024, сменил гражданство

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять ОАЭ. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, не могу пожертвовать всем, через что я прошёл. Это было самое долгое и тяжёлое лето в моей жизни. Тяжёлое в эмоциональном плане. Но всё, что нас не убивает, делает нас сильнее», — написал Махмадбеков в социальных сетях.

Победитель нескольких турниров «Большого шлема» Махмадбек Махмадбеков отказался от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). К участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе МОК допустил лишь четверых: Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили. После этого президиум ФДР принял единогласное решение отказаться от участия в Играх.