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«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу

«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу
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Пляжный футбольный клуб «Спартак» (Москва) вышел в финал чемпионата России. В матче 1/2 финала московская команда обыграла столичный «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Спартака».

Отметим, «Спартак» не выигрывал у «Локомотива» в чемпионате России с мая 2021 года. Команда прервала девятиматчевую безвыиграшную серию. В матче за титул чемпионата России «Спартак» сыграет с победителем встречи «Саратов» – «Кристалл».

Ранее, в преддверии нового сезона стал известен победитель Суперкубка – 2024. В очном противостоянии сошлись две лучшие команды страны – московский «Локомотив» и питерский «Кристалл», матчи между которыми называют «эль класико». Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «Кристалла».

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