«Кристалл» обыграл «Саратов» и вышел в финал чемпионата России по пляжному футболу

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» (Санкт-Петербург) вышел в финал чемпионата России. В полуфинале команда обыграла «Саратов». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Кристалла».

В финале «Кристалл» сыграет со столичным «Спартаком», который в полуфинале обошёл «Локомотив» (Москва) со счётом 5:3. Отметим, «Спартак» не выигрывал у «Локомотива» в чемпионате России с мая 2021 года. Команда прервала девятиматчевую безвыигрышную серию.

Напомним, пляжный футбольный клуб «Кристалл» — двукратный обладатель Суперкубка России. В 2018 году команда выиграла первый трофей, когда обошла в финале «Локомотив» — 4:3. Второй раз команда обыграла московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России‑2024 по пляжному футболу.