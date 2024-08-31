Ян Непомнящий опустился на четыре позиции в обновлённом рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он опустился с пятого места на девятое. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На счету Непомнящего 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832). Второе место занимает американец Хикару Накамура (2802), тройку лидеров замыкает Фабиано Каруана (2798) из США. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2736) опустился на 15-ю строчку.

Ранее состоялись пять матчей в рамках 7-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходил с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США), где Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.