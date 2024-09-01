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Баннер с россиянкой Светланой Ромашиной заметили на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Баннер с россиянкой Светланой Ромашиной заметили на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
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Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы российская синхронистка Светлана Ромашина появилась на баннере на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Лиме (Перу). Турнир стартовал 28 августа и завершится 1 сентября.

Фото: Из телеграм-канала Ромашиной

«И всё-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Светлана Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

Российские синхронисты не принимали участия на Олимпийских играх — 2024.

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