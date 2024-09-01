«Саратов» одолел «Локомотив» в матче за бронзу чемпионата России по пляжному футболу

Пляжный футбольный клуб «Саратов» стал бронзовым призёром чемпионата России. В матче за бронзовые медали саратовская команда обыграла столичный «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Саратова».

Напомним, в матче за золотые медали чемпионата России по пляжному футболу встретятся московский «Спартак» и «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Игра за титул чемпиона России пройдёт сегодня, 1 сентября.

Ранее, в преддверии нового сезона, стал известен победитель Суперкубка — 2024. В очном противостоянии сошлись две лучшие команды страны: московский «Локомотив» и питерский «Кристалл», матчи между которыми называют «эль класико». Встреча за золото завершилась со счётом 6:5 в пользу «Кристалла».